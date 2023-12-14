Окупанти атакують ракетами — куди летять ворожі цілі
Російські окупанти запустили ракети в район Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Наразі в Україні триває ракетна небезпека.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо станом на зараз
"Увага! Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області! Вся Україна — ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — попередили у повідомленні.
Оновлено 14:25. У Старокостянтинові лунають вибухи!
Нагадаємо, раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські війська постійно обстрілюють Старокостянтинів Хмельницької області. Причина в тому, що там розташовується аеродром базування літаків української тактичної авіації.
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