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Окупанти атакують ракетами — куди летять ворожі цілі

14 грудня 2023 14:24
оновлено: 14:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти атакують ракетами — куди летять ворожі цілі
Вибухи на Хмельниччині. Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти запустили ракети в район Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Наразі в Україні триває ракетна небезпека.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області! Вся Україна — ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — попередили у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Оновлено 14:25. У Старокостянтинові лунають вибухи!

Нагадаємо, раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські війська постійно обстрілюють Старокостянтинів Хмельницької області. Причина в тому, що там розташовується аеродром базування літаків української тактичної авіації.

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