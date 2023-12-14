Оккупанты атакуют ракетами — куда летят вражеские цели
Российские оккупанты запустили ракеты в район Староконстантинова, что в Хмельницкой области. В Украине продолжается ракетная опасность.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Внимание! Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области! Вся Украина — ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — предупредили в сообщении.
Обновлено 14:25 . В Староконстантинове раздаются взрывы!
Напомним, ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские войска постоянно обстреливают Староконстантинов Хмельницкой области. Причина в том, что там находится аэродром базирования самолетов украинской тактической авиации.
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