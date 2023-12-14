Оккупанты атакуют ракетами — куда летят вражеские цели

Взрывы в Хмельницкой области. Иллюстративное фото: соцсети

Российские оккупанты запустили ракеты в район Староконстантинова, что в Хмельницкой области. В Украине продолжается ракетная опасность.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области! Вся Украина — ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — предупредили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Обновлено 14:25 . В Староконстантинове раздаются взрывы!

Напомним, ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские войска постоянно обстреливают Староконстантинов Хмельницкой области. Причина в том, что там находится аэродром базирования самолетов украинской тактической авиации.