Обстріл Херсонської області — у Нацполіції показали наслідки

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Під ворожий обстріл потрапили дев'ять населених пунктів. Загарбники поранили цивільних.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у суботу, 14 вересня.

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Російський обстріл Херсонської області

Армія РФ протягом доби скидала вибухівки з безпілотників на Антонівку. Уламкові поранення ніг отримали двоє чоловіків 50 та 55 років.

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

"З безпілотника окупаційні війська атакували і громадський транспорт. На маршрутний автобус із людьми скинули вибухівку. Внаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень, водій та пасажири не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Загалом під ударами окупантів перебували Херсон, Антонівка, Садове, Велетенське, Білозерка, Берислав, Одрадокам’янка, Костирка та Козацьке.