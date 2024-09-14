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Оккупанты атаковали девять населенных пунктов Херсонской области — какие последствия

14 сентября 2024 14:37
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Херсонской области — в Нацполиции показали последствия
Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под вражеский обстрел попали девять населенных пунктов. Захватчики ранили гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу, 14 сентября.

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Армия РФ в течение суток сбрасывала взрывчатки с беспилотников на Антоновку. Осколочные ранения ног получили двое мужчин 50 и 55 лет.

Атака РФ на Херсонскую область
Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police
Оккупанты атаковали Херсонскую область
Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

"С беспилотника оккупационные войска атаковали и общественный транспорт. На маршрутный автобус с людьми сбросили взрывчатку. В результате удара транспортное средство получило повреждения, водитель и пассажиры не пострадали", — говорится в сообщении.

Обстрел Херсонской области
Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police
Последствия российских обстрелов Херсонской области
Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Всего под ударами оккупантов находились Херсон, Антоновка, Садовое, Велетенское, Белозерка, Берислав, Одрадокаменка, Костырка и Казацкое.

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Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

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15:41 В Китае продают копии украинских бронированных эвакуационных капсул

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15:20 Лубинец заявил, что большинство освобожденных воинов были в плену с первых дней вторжения РФ

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15:18 Цены на некоторые овощи продолжат расти — в Минагро дали неутешительный прогноз

15:13 Партизаны АТЕШ разведали стратегический завод в России, который могут достать БпЛА — что известно

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