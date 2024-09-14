Обстрел Херсонской области — в Нацполиции показали последствия

Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под вражеский обстрел попали девять населенных пунктов. Захватчики ранили гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу, 14 сентября.

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Российский обстрел Херсонской области

Армия РФ в течение суток сбрасывала взрывчатки с беспилотников на Антоновку. Осколочные ранения ног получили двое мужчин 50 и 55 лет.

Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

"С беспилотника оккупационные войска атаковали и общественный транспорт. На маршрутный автобус с людьми сбросили взрывчатку. В результате удара транспортное средство получило повреждения, водитель и пассажиры не пострадали", — говорится в сообщении.

Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия российских обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Всего под ударами оккупантов находились Херсон, Антоновка, Садовое, Велетенское, Белозерка, Берислав, Одрадокаменка, Костырка и Казацкое.