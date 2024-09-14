Обстрел Херсонской области — в Нацполиции показали последствия

Оккупанты атаковали девять населенных пунктов Херсонской области — какие последствия
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под вражеский обстрел попали девять населенных пунктов. Захватчики ранили гражданских.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу, 14 сентября.
Российский обстрел Херсонской области
Армия РФ в течение суток сбрасывала взрывчатки с беспилотников на Антоновку. Осколочные ранения ног получили двое мужчин 50 и 55 лет.
"С беспилотника оккупационные войска атаковали и общественный транспорт. На маршрутный автобус с людьми сбросили взрывчатку. В результате удара транспортное средство получило повреждения, водитель и пассажиры не пострадали", — говорится в сообщении.
Всего под ударами оккупантов находились Херсон, Антоновка, Садовое, Велетенское, Белозерка, Берислав, Одрадокаменка, Костырка и Казацкое.
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