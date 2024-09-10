Обстріли Черкаської області 10 вересня — окупанти вдарили по регіону дронами

Окупанти атакували дронами Черкащину — є постраждалі та руйнування
Російська окупаційна армія у ніч проти 10 вересня вдарила дронами по Черкаській області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей, також є значні руйнування інфраструктури.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Наслідки обстрілів Черкаської області
"Складна ніч для нашої Черкащини. З численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", — йдеться у повідомленні Табурця.
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Наслідки удару по Черкаській області. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Наслідки удару по Черкаській області. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Наслідки удару по Черкаській області. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Наслідки удару по Черкаській області. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Наслідки удару по Черкаській області. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Наслідки удару по Черкаській області. Фото: t.me/cherkaskaODA
Так, в обласному центрі постраждали двоє людей. Медики надали їм необхідну допомогу. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Крім того, було займання сухої рослинності.
Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували.
"Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів", — додав очільник ОВА.
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