Обстрелы Черкасской области 10 сентября — оккупанты ударили по региону дронами

Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения
Российская оккупационная армия в ночь на 10 сентября ударила дронами по Черкасской области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека, также есть значительные разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.
Последствия обстрелов Черкасской области
"Сложная ночь для нашей Черкасщины. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, в общей сложности уничтожено 14 БпЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", — говорится в сообщении Табурца.
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Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
Так, в областном центре пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Кроме того, было воспламенение сухой растительности.
В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидирован.
"Профильные службы работают. Окончательный ущерб будет известен впоследствии. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов", — добавил глава ОВА.
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