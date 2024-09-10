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Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения

10 сентября 2024 09:09
Катерина Османская - Редактор
Обстрелы Черкасской области 10 сентября — оккупанты ударили по региону дронами
Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
Катерина Османская - Редактор

Российская оккупационная армия в ночь на 10 сентября ударила дронами по Черкасской области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека, также есть значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

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Последствия обстрелов Черкасской области

"Сложная ночь для нашей Черкасщины. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, в общей сложности уничтожено 14 БпЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", — говорится в сообщении Табурца.

  • Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения - фото 1
    Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения - фото 2
    Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения - фото 3
    Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения - фото 4
    Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения - фото 5
    Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область — есть пострадавшие и разрушения - фото 6
    Последствия удара по Черкасской области. Фото: t.me/cherkaskaODA
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Так, в областном центре пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Кроме того, было воспламенение сухой растительности.

В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидирован.

"Профильные службы работают. Окончательный ущерб будет известен впоследствии. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов", — добавил глава ОВА.

обстрелы Черкасской области 10 сентября
Скриншот сообщения Игоря Табурца

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