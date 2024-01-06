Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти двічі атакували Покровськ, спалахнули пожежі та є постраждалі arrow

Окупанти двічі атакували Покровськ, спалахнули пожежі та є постраждалі

6 січня 2024 01:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в місті Покровськ зараз 6 січня — окупанти двічі обстріляли місто, є постраждалі
Пожежа після обстрілу Покровська. Фото: Вадим Філашкін
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 6 січня, російські окупанти двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Внаслідок атак виникли пожежі та є постраждалі.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Читайте також:

Обстріли Покровська 6 січня

"Покровськ знову під ворожим вогнем". Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі", — повідомив Філашкін.

За його словами, попередньо, під завалами людей немає, однак є постраждалі.

"Точні наслідки ударів встановлюємо", — додав глава ОВА.

Окупанти обстріляли Покровськ. Фото: скриншот

Вибухи в Україні 6 січня

Вночі, 6 січня, на Хмельниччині пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ворожими "Шахедами".

Повітряна тривога в Україні 6 січня

Станом на 01:19 повітряна тривога в Україні оголошена лише в одній області — Луганській.

Карта повітряних тривог в Україні 6 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти атакували Покровськ Донецької області ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждала дитина і 70-річна жінка, також пошкоджені 16 приватних будинків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі