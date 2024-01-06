Вибухи в місті Покровськ зараз 6 січня — окупанти двічі обстріляли місто, є постраждалі

Пожежа після обстрілу Покровська. Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні, 6 січня, російські окупанти двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Внаслідок атак виникли пожежі та є постраждалі.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Обстріли Покровська 6 січня

"Покровськ знову під ворожим вогнем". Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі", — повідомив Філашкін.

За його словами, попередньо, під завалами людей немає, однак є постраждалі.

"Точні наслідки ударів встановлюємо", — додав глава ОВА.

Окупанти обстріляли Покровськ. Фото: скриншот

Вибухи в Україні 6 січня

Вночі, 6 січня, на Хмельниччині пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ворожими "Шахедами".

Повітряна тривога в Україні 6 січня

Станом на 01:19 повітряна тривога в Україні оголошена лише в одній області — Луганській.

Карта повітряних тривог в Україні 6 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти атакували Покровськ Донецької області ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждала дитина і 70-річна жінка, також пошкоджені 16 приватних будинків.