Вибухи в місті Покровськ зараз 6 січня — окупанти двічі обстріляли місто, є постраждалі

Окупанти двічі атакували Покровськ, спалахнули пожежі та є постраждалі
Сьогодні, 6 січня, російські окупанти двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Внаслідок атак виникли пожежі та є постраждалі.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Обстріли Покровська 6 січня
"Покровськ знову під ворожим вогнем". Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі", — повідомив Філашкін.
За його словами, попередньо, під завалами людей немає, однак є постраждалі.
"Точні наслідки ударів встановлюємо", — додав глава ОВА.
Вибухи в Україні 6 січня
Вночі, 6 січня, на Хмельниччині пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ворожими "Шахедами".
Повітряна тривога в Україні 6 січня
Станом на 01:19 повітряна тривога в Україні оголошена лише в одній області — Луганській.
Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти атакували Покровськ Донецької області ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждала дитина і 70-річна жінка, також пошкоджені 16 приватних будинків.
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