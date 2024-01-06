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Оккупанты дважды атаковали Покровск, вспыхнули пожары и есть пострадавшие

6 января 2024 01:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в городе Покровск сейчас 6 января - оккупанты дважды обстреляли город, есть пострадавшие
Пожар после обстрела Покровска. Фото: Вадим Филашкин
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 6 января, российские оккупанты дважды обстреляли Покровск на Донетчине. В результате атак возникли пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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"Покровск снова под вражеским огнем. Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили", — сообщил Филашкин.

По его словам, предварительно под завалами людей нет, однако есть пострадавшие.

"Точные последствия ударов устанавливаем", — добавил глава ОВА.

Оккупанты обстреляли Покровск. Фото: скриншот

Взрывы в Украине 6 января

Ночью, 6 января, в Хмельнитчине раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражескими "Шахедами".

Воздушная тревога в Украине 6 января

По состоянию на 01:19, воздушная тревога в Украине объявлена только в одной области — Луганской.

Карта воздушных тревог на Украине 6 января. Фото: скриншот

Напомним, в новогоднюю ночь оккупанты атаковали Покровск Донецкой области ракетами С-300. В результате обстрела пострадал ребенок и 70-летняя женщина, также повреждены 16 частных домов.

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