Взрывы в городе Покровск сейчас 6 января - оккупанты дважды обстреляли город, есть пострадавшие

Оккупанты дважды атаковали Покровск, вспыхнули пожары и есть пострадавшие
Сегодня, 6 января, российские оккупанты дважды обстреляли Покровск на Донетчине. В результате атак возникли пожары и есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Обстрелы Покровская 6 января
"Покровск снова под вражеским огнем. Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили", — сообщил Филашкин.
По его словам, предварительно под завалами людей нет, однако есть пострадавшие.
"Точные последствия ударов устанавливаем", — добавил глава ОВА.
Взрывы в Украине 6 января
Ночью, 6 января, в Хмельнитчине раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражескими "Шахедами".
Воздушная тревога в Украине 6 января
По состоянию на 01:19, воздушная тревога в Украине объявлена только в одной области — Луганской.
Напомним, в новогоднюю ночь оккупанты атаковали Покровск Донецкой области ракетами С-300. В результате обстрела пострадал ребенок и 70-летняя женщина, также повреждены 16 частных домов.
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