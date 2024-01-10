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Окупанти хочуть створити "буферну зону" в Харківській області — що відомо

10 січня 2024 07:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти хочуть створити "буферну зону" в Харківській області — що відомо
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі. 

Про це йдеться у звіті ISW.

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"Буферна зона" в Харківській області

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив вчора, 9 січня, що війська РФ зроблять все, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України. Після цього російські джерела закликали окупантів створити 15-кілометрову "буферну зону" у Харківській області, щоб відтіснити українські РСЗВ і артилерію від кордону.

В ISW зазначили, що російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення обмеженими транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородську область. 

"Російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину і кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабною оперативною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого за розміром і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж те, що наразі зосереджене вздовж усього міжнародного кордону з Україною, і найменше — в Бєлгородській області", — йдеться у звіті.

Раніше аналітики оцінювали, що окупанти можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і що угруповання ворога на цьому напрямку має вигляд більш пристосованого для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародного кордону.

В ISW додали, що російські військові, ймовірно, наразі здатні провести лише тактичні дії в Харківській області з Бєлгородської області, які слугуватимуть для відволікання і фіксації українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що днями у ЗМІ з'явилася інформація щодо планів росіян здійснити повторний наступ на Харків. Проте наразі на Слобожанському напрямку немає концентрації ворожих військ.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.

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