Оккупанты хотят создать "буферную зону" в Харьковской области — что известно

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в отчете ISW.

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"Буферная зона" в Харьковской области

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил вчера, 9 января, что войска РФ сделают все, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины. После этого российские источники призвали оккупантов создать 15-километровую "буферную зону" в Харьковской области, чтобы оттеснить украинские РСЗО и артиллерию от границы.

В ISW отметили, что российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства ограниченными трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.

"Российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной оперативной операцией, которая потребовала бы группировки сил, гораздо большей по размеру и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем та, что сейчас сосредоточена вдоль всей международной границы с Украиной, и меньше всего — в Белгородской области", — говорится в отчете.

Ранее аналитики оценивали, что оккупанты могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели, и что группировка врага на этом направлении имеет вид более приспособленного для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль международной границы.

В ISW добавили, что российские военные, вероятно, пока способны провести только тактические действия в Харьковской области из Белгородской области, которые будут служить для отвлечения и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что на днях в СМИ появилась информация о планах россиян осуществить повторное наступление на Харьков. Однако на Слобожанском направлении нет концентрации вражеских войск.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.