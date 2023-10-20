Окупанти хочуть відправити 10 тисяч українських дітей з ТОТ до РФ, — Офіс Омбудсмана

Діти біля військового Російської Федерації. Фото: Офіс Омбудмена України

До кінця року оккупанти хочуть відправити 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга за маршрутами так званого "культурного просвітництва".

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.

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"Культурне просвітництво"

В Офісі Омбудсмана України повідомляють, що спеціально для українських дітей загарбники розробили так звану "Культурну карту 4+85".

"Незалежно від маршруту, так звані "культурні" програми для дітей подібні. Крім вистав, парків та екскурсій містом, їх возять на спеціально створені музейні експозиції "Подвиг Народа", агітують брати участь у військових квестах", — йдеться в повідомленні.

Для дітей "з нових територій Росії" пропагандисти створили вісім "просвітницьких" маршрутів, аби "правильно і доступно" ознайомити їх "з багатою культурною спадщиною великої країни".

"Стирається не одне покоління українців. У сучасному світі, де основоположними постулатами для цивілізованих країн є захист невід’ємних прав та свобод людини незалежно від країни народження і місця походження, так не повинно бути", — заявив омбудсман України Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, орог не припиняє чинити тиск на мешканців на тимчасово окупованих територіях. Так, на півдні вони влаштували рейд по селах. Збирали відбитки пальців у місцевих мешканців. За даними Центру Національного спротиву, окупанти створюють базу відбитків пальців українців. Вони сподіваються, що це їм допоможе побороти підпілля. Саму дактилоскопію окупанти робили примусово, для цього в селах організовували "збори".