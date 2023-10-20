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Оккупанты хотят отправить 10 тысяч украинских детей из ВТО в РФ, — Офис Омбудсмана

20 октября 2023 04:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты хотят отправить 10 тысяч украинских детей из ВТО в РФ, — Офис Омбудсмана
Дети на местности военной русской Федерации. Фото: Офис Омбудмена Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До конца года оккупанты хотят отправить 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург по маршрутам так называемого "культурного просвещения".

Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины.

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"Культурное просвещение"

В Офисе Омбудсмана Украины сообщают, что специально для украинских детей захватчики разработали так называемую "Культурную карту 4+85".

"Независимо от маршрута, так называемые "культурные" программы для детей подобны. Кроме представлений, парков и экскурсий по городу, их возят на специально созданные музейные экспозиции "Подвиг Народа", агитируют участвовать в военных квестах", — говорится в сообщении.

Для детей "с новых территорий России" пропагандисты создали восемь "просветительских" маршрутов, чтобы "правильно и доступно" ознакомить их "с богатым культурным наследием великой страны".

"Стирается не одно поколение украинцев. В современном мире, где основополагающими постулатами для цивилизованных стран является защита неотъемлемых прав и свобод человека независимо от страны рождения и места происхождения, так не должно быть", — заявил омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Напомним, орог не прекращает оказывать давление на жителей на временно оккупированных территориях. Так, на юге они устроили рейд по селам. Собирали отпечатки пальцев у местных жителей. По данным Центра Национального сопротивления, оккупанты создают базу отпечатков пальцев украинцев. Они надеются, что это поможет им побороть подполье. Саму дактилоскопию оккупанты делали принудительно, для этого в селах организовывали "собрание".

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