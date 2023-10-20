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Ворог масово збирає відбитки пальців українців на півдні ТОТ, — Спротив

20 жовтня 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог масово збирає відбитки пальців українців на півдні ТОТ, — Спротив
Ворог шукає українське підпілля на ТОТ. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не припиняє чинититиск на мешканців на тимчасово окупованих територіях. Так, на півдні вони влаштували рейд по селах. Збирали відбитки пальців у місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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Ворог збирає відбитки пальців українців

За даними Центру Національного спротиву, окупанти створюють базу відбитків пальців українців. Вони сподіваються, що це їм допоможе побороти підпілля. Саму дактилоскопію окупанти робили примусово, для цього в селах організовували "збори". 

"У селян вимагали писати заяву на отримання російського паспорта. Тиском на селян займались поліцаї з "міграційного відділу"", — йдеться в повідомленні Центру.

Таким чином ворог сподівається збільшити відсоток паспортизованого населення, адже наразі цей рівень не задовольняє Москву.

Нагадаємо, на Луганщині ворог роздає колаборантам квартири українців. У Центрі Національного спротиву повідомили, що перші 30 квартир отримали "ветерани" та працівники адміністрації.

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