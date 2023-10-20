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Враг массово собирает отпечатки пальцев украинцев на юге ВОТ, — Сопротивление

20 октября 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг массово собирает отпечатки пальцев украинцев на юге ВОТ, — Сопротивление
Враг ищет украинское подполье на ВОТ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не прекращает оказывать давление на жителей на временно оккупированных территориях. Так, на юге они устроили рейд по селам. Собирали отпечатки пальцев у местных жителей.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Враг собирает отпечатки пальцев украинцев

По данным Центра Национального сопротивления, оккупанты создают базу отпечатков пальцев украинцев. Они надеются, что это поможет им побороть подполье. Саму дактилоскопию оккупанты делали принудительно, для этого в селах организовывали "собрание".

"У крестьян требовали писать заявление на получение российского паспорта. Давлением на крестьян занимались полицейские из "миграционного отдела"", — говорится в сообщении Центра.

Таким образом, враг надеется увеличить процент паспортизированного населения, ведь сейчас этот уровень не удовлетворяет Москву.

Напомним, в Луганской области враг раздает коллаборантам квартиры украинцев. В Центре Национального сопротивления сообщили, что первые 30 квартир получили "ветераны" и сотрудники администрации.

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