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Окупанти наступають на лівобережжі Херсонщини, — ISW

13 грудня 2023 07:26
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Окупанти наступають на лівобережжі Херсонщини, — ISW
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські війська наступають на лівому березі Херсонської області. Найважчі бої відбуваються поблизу Кринок.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповідають, що російські джерела стверджують про успішні наступальні операції армії РФ на лівому березі Херсонської області 12 грудня.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та два км від річки Дніпро)", — йдеться у звіті. 

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Карта бойових дій на Херсонському напрямку. Фото: ISW

Окрім того, російські військові оглядачі заявили, що їхні війська відтіснили українських бійців з невизначених позицій поблизу Кринок.  А в самих Кринках відбуваються сильні бої і "українські сили безуспішно намагалися закріпитися в лісвоій місцевості поблизу населеного пункту". 

Також в Росії заявили, що є непідтверджені повідомлення про те, що українські сили висадилися в інших невизначених районах східного берега річки Дніпро. 

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що командувач російським угрупованням військ "Дніпро" генерал-полковник Михайло Теплінський наказав створити десантно-штурмові підрозділи за зразком "ударних батальйонів" білої армії часів Громадянської війни в Росії, які проривали оборону противника та підіймали бойовий дух бійців. Проте відомо, що особовий склад цих нових ударних частин має низьку дисципліну та мотивацію.

Нагадаємо, нещодавно Командувачі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що росіяни масово наступають біля Авдіївки. Окрім того, загарбники застосовують авіацію та скидають керовані авіабомби.

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