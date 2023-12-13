Оккупанты наступают на левобережье Херсонской области, — ISW

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска наступают на левом берегу Херсонской области. Самые тяжелые бои происходят близи Крынок.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Какая ситуация на левом берегу Херсона

Аналитики рассказывают, что российские источники утверждают об успешных наступательных операциях армии РФ на левом берегу Херсонской области 12 декабря.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Крынок (30 км северо-восточнее Херсонской области и двух км от реки Днепр)", — говорится в отчете.

Карта боевых действий в Херсонском направлении. Фото: ISW

Кроме того, российские военные обозреватели заявили, что их войска оттеснили украинских бойцов с неопределенных позиций вблизи Крынок. А в самих Крынках происходят сильные бои и "украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесной местности вблизи населенного пункта".

Также в России заявили, что есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы взорвались в других неопределенных районах восточного берега реки Днепр.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что командующий российской группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский приказал создать десантно-штурмовые подразделения по образцу "ударных батальонов" белой армии времен Гражданской войны в России, которые прорывали оборону противника и поднимали боевой дух. Однако известно, что личный состав этих новых ударных частей имеет низкую дисциплину и мотивацию.

Напомним, недавно Командующие оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что россияне массово наступают возле Авдеевки. Кроме того, захватчики применяют авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы.