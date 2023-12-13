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Оккупанты наступают на левобережье Херсонской области, — ISW

13 декабря 2023 07:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты наступают на левобережье Херсонской области, — ISW
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские войска наступают на левом берегу Херсонской области. Самые тяжелые бои происходят близи Крынок.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что российские источники утверждают об успешных наступательных операциях армии РФ на левом берегу Херсонской области 12 декабря.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Крынок (30 км северо-восточнее Херсонской области и двух км от реки Днепр)", — говорится в отчете.

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Карта боевых действий в Херсонском направлении. Фото: ISW

Кроме того, российские военные обозреватели заявили, что их войска оттеснили украинских бойцов с неопределенных позиций вблизи Крынок. А в самих Крынках происходят сильные бои и "украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесной местности вблизи населенного пункта".

Также в России заявили, что есть неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы взорвались в других неопределенных районах восточного берега реки Днепр.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что командующий российской группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский приказал создать десантно-штурмовые подразделения по образцу "ударных батальонов" белой армии времен Гражданской войны в России, которые прорывали оборону противника и поднимали боевой дух. Однако известно, что личный состав этих новых ударных частей имеет низкую дисциплину и мотивацию.

Напомним, недавно Командующие оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что россияне массово наступают возле Авдеевки. Кроме того, захватчики применяют авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы.

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