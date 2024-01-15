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Окупанти поранили чотирьох рятувальників у Херсонській області

15 січня 2024 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти поранили чотирьох рятувальників у Херсонській області
Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти обстріляли Херсонську область. Вони поранили п'ятьох людей, у тому числі чотирьох рятувальників.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Обстріл Херсонської області

Ворог атакував Станіслав дронами та з артилерії. Він цілеспрямовано бив по рятувальниках та пункту екстреної медичної допомоги.

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Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police
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Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

"Внаслідок скидання боєприпасів з БпЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та "швидку", — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що опівночі окупанти гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.

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Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police
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Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Херсон ворог обстрілював цілодобово. Загарбники цілилися по житлових кварталах. Внаслідок атаки РФ вкотре пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід.

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Допис Нацполіції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом доби армія РФ завдавала ударів по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів російських загарбників.

Також ми писали, що упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 121 раз. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо людей.

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поліція
Україна
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Херсонська область
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рятувальники

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