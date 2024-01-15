Оккупанты ранили четырех спасателей в Херсонской области
Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они ранили пять человек, в том числе четыре спасателя.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Обстрел Херсонской области
Враг атаковал Станислав дронами и артиллерией. Он целенаправленно бил по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи.
"В результате сброса боеприпасов с БпЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорая", — говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что в полночь оккупанты били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.
Херсон враг обстреливал круглосуточно. Захватчики целились по жилым кварталам. В результате атаки РФ в очередной раз повреждена контактная троллейбусная линия и газопровод.
Напомним, в течение суток армия РФ наносила удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Следователи задокументировали последствия военных преступлений российских захватчиков.
Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 121 раз. В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.
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