Оккупанты ранили четырех спасателей в Херсонской области

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они ранили пять человек, в том числе четыре спасателя.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Обстрел Херсонской области

Враг атаковал Станислав дронами и артиллерией. Он целенаправленно бил по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи.

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

"В результате сброса боеприпасов с БпЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорая", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в полночь оккупанты били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Херсон враг обстреливал круглосуточно. Захватчики целились по жилым кварталам. В результате атаки РФ в очередной раз повреждена контактная троллейбусная линия и газопровод.

Пост Нацполиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, в течение суток армия РФ наносила удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Следователи задокументировали последствия военных преступлений российских захватчиков.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 121 раз. В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.