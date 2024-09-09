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Окупанти просунулися у напрямку Торецька та Часового Яру, — ISW

9 вересня 2024 08:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Окупанти просунулися у Донецькій області — деталі від ISW
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти просунулися у Донецькій області. Йдеться про Часів Яр та Торецьк. На інших напрямках, зокрема й на Харківщині, Луганщині та Херсонщині, підтверджених успіхів противника немає.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Геолокаційні кадри від 8 вересня показують, що окупанти досягли незначного прогресу в полях на північ від Калинівки Часовоярської міської громади.

Ворог продовжує наступальні операції в районі Часового Яру, Андріївки, Кліщіївки та у напрямку Майського.

Карта бойових дій Донецька область
Карта бойових дій. Фото: ISW

Також на геолокаційних кадрах можна побачити, що загарбники просунулися у східній частині Торецька.

Противник 7 та 8 вересня продовжував наступати біля Торецька, Нелипівки та Сухої Балки.

Карта бойових дій Україна
Карта бойових дій. Фото: ISW

Російські воєнкори повідомили, що 8 числа ЗСУ продовжили контратаки, а 7 вересня досягли просування до центральної частини Нью-Йорка.

Аналітики ISW виявили геолокаційні знімки недавньої контратаки українських сил на північному заході населеного пункту та підтвердили утримання позицій, однак поки вони не отримали візуальних доказів того, що ЗСУ нещодавно відвоювали додаткові території в Нью-Йорку.

Також окупанти 8 вересня продовжували просуватися в напрямку Покровська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

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