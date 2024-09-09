Оккупанты продвинулись в направлении Торецка и Часового Яра, — ISW
Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области. Речь идет о Часов Яре и Торецке. На других направлениях, в том числе на Харьковщине, Луганщине и Херсонщине, подтвержденных успехов противника нет.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Продвижение оккупантов на фронте
Геолокационные кадры от 8 сентября показывают, что оккупанты достигли незначительного прогресса в полях севернее Калиновки Часовоярской городской громады.
Враг продолжает наступательные операции в районе Часового Яра, Андреевки, Клещеевки и в направлении Майского.
Также на геолокационных кадрах можно увидеть, что захватчики продвинулись в восточной части Торецка.
Противник 7 и 8 сентября продолжал наступать возле Торецка, Нелиповки и Сухой Балки.
Российские военкоры сообщили, что 8 числа ВСУ продолжили контратаки, а 7 сентября достигли продвижения к центральной части Нью-Йорка.
Аналитики ISW обнаружили геолокационные снимки недавней контратаки украинских сил на северо-западе населенного пункта и подтвердили удержание позиций, однако пока они не получили визуальных доказательств того, что ВСУ недавно отвоевали дополнительные территории в Нью-Йорке.
Также оккупанты 8 сентября продолжали продвигаться в направлении Покровска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
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