Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области. Речь идет о Часов Яре и Торецке. На других направлениях, в том числе на Харьковщине, Луганщине и Херсонщине, подтвержденных успехов противника нет.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Геолокационные кадры от 8 сентября показывают, что оккупанты достигли незначительного прогресса в полях севернее Калиновки Часовоярской городской громады.

Враг продолжает наступательные операции в районе Часового Яра, Андреевки, Клещеевки и в направлении Майского.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Также на геолокационных кадрах можно увидеть, что захватчики продвинулись в восточной части Торецка.

Противник 7 и 8 сентября продолжал наступать возле Торецка, Нелиповки и Сухой Балки.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Российские военкоры сообщили, что 8 числа ВСУ продолжили контратаки, а 7 сентября достигли продвижения к центральной части Нью-Йорка.

Аналитики ISW обнаружили геолокационные снимки недавней контратаки украинских сил на северо-западе населенного пункта и подтвердили удержание позиций, однако пока они не получили визуальных доказательств того, что ВСУ недавно отвоевали дополнительные территории в Нью-Йорке.

Также оккупанты 8 сентября продолжали продвигаться в направлении Покровска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.