Окупанти у Криму готують списки "неблагонадійних" — хто під загрозою

Російські окупанти в анексованому Криму. Фото: Укрінформ

Ворог продовжує боротися з проукраїнськи налаштованими мешканцями тимчасово окупованого Криму. Для цього росіяни використовують колаборантів, що здійснюють пошуки "неблагонадійних".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що російські загарбники долучають до "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" ("Центр Э") також і місцевих неофіційних колаборантів — сексотів.

"Даний центр здійснює моніторинг інформаційних ресурсів (соціальні мережі, Телеграм-канали, блоги, форуми, сайти з можливістю коментування). Основне їх завдання це виявлення "неблагонадійних осіб" та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстремист". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію", — йдеться в повідомленні.

У Центрі розповіли, що для боротьби з "неблагонадійними" блокують інформаційні ресурси, де оприлюднюється невигідна для РФ інформація, відбувається перевірка кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях та об’єктах критичної інфраструктури.

"Достеменно відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу", — додали військові.

Нагадаємо, що СБУ вперше офіційно підтвердила ураження чималої кількості російських кораблів за допомогою своїх морських дронів Sea Baby. Там перерахували ворожі кораблі, які зазнали пошкоджень.