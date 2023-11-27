Оккупанты в Крыму готовят списки "неблагонадежных" — кто под угрозой

Российские оккупанты в аннексированном Крыму. Фото: Укринформ

Враг продолжает бороться с проукраински настроенными жителями временно оккупированного Крыма. Для этого россияне используют коллаборантов, осуществляющих поиски "неблагонадежных".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что российские захватчики приобщают к "Центру по противодействию экстремизму МВД по республике Крым" ("Центр Э") также и местных неофициальных коллаборантов — сексотов.

"Данный центр осуществляет мониторинг информационных ресурсов (социальные сети, телеграмм-каналы, блоги, форумы, сайты с возможностью комментирования). Основная их задача — выявление "неблагонадежных лиц" и занесение их в специализированную базу "АІС экстремист". Основанием для занесения в такую базу могут быть комментарии или даже реакции под сообщениями, критикующими российскую агрессию или выражающими проукраинскую позицию", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что для борьбы с "неблагонадежными" блокируют информационные ресурсы, где обнародуется невыгодная для РФ информация, проходит проверка кандидатов на должности в оккупационных администрациях и объектах критической инфраструктуры.

"Совершенно известно, что оккупанты уже внесли в свою базу данные об около 7 тыс. человек. В частности, более тысячи это представители коренного крымскотатарского народа", — добавили военные.

Напомним, что СБУ впервые официально подтвердила поражение немалого количества российских кораблей с помощью своих морских дронов Sea Baby. Там перечислили вражеские корабли, которые получили повреждения.