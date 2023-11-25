В СБУ назвали російські військові кораблі, які вдалося вразити морськими дронами

Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: скриншот з відео

Служба безпеки України вперше офіційно підтвердила ураження чималої кількості російських кораблів за допомогою своїх морських дронів Sea Baby. Там перерахували ворожі кораблі, які зазнали пошкоджень.

Про це йдеться у документальному фільмі СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс.

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Голова СБУ Василь Малюк розповів, що Sea Baby — не просто морський дрон, він є багатоцільовою платформою, яка "сьогодні дуже успішно використовується, і не тільки щодо Кримського мосту".

"Зараз проведено дуже багато успішних реалізацій. Ми завдали успішного вогневого ураження не одному ворожому кораблю, зокрема й по ракетоносію", — сказав він.

Зазначається, що у жовтні 2022 року дрони "Морський малюк" атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті.

Там були пошкоджені чотири військові кораблі, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". Він був носієм крилатих ракет "Калібр" і вважався флагманом російського флоту після того, як крейсер "Москва" затопили.

Підбитий фрегат "Адмірал Макаров". Фото: Радіо Свобода

У 2023 році цими морськими дронами вдалося вразити ракетоносії "Самум" і "Павел Державин", нафтовий танкер SIG, десантний корабель "Оленегорский горняк", великий військовий буксир "Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

Підбитий ракетоносій "Павел Державин". Фото: Крымский ветер

Підбитий десантний корабель "Оленегорский горняк". Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що Служба безпеки України під час того, як планувала підірвати Кримський міст, аналізувала також дані, якими громадяни РФ ділилися у своїх соцмережах. Під час підготовки спецоперації переважна кількість інформації надходила з відкритих джерел.

Крім того, у Джанкої повідомляли про влучання по військовій частині окупантів. Там сталася масштабна пожежа. Водночас окупаційна "влада" заявила, що всі БпЛА над півостровом збили, а втрат немає.