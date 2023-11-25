В СБУ назвали російські військові кораблі, які вдалося вразити морськими дронами
Служба безпеки України вперше офіційно підтвердила ураження чималої кількості російських кораблів за допомогою своїх морських дронів Sea Baby. Там перерахували ворожі кораблі, які зазнали пошкоджень.
Про це йдеться у документальному фільмі СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс.
Морські дрони Sea Baby вразили чимало військових кораблів РФ
Голова СБУ Василь Малюк розповів, що Sea Baby — не просто морський дрон, він є багатоцільовою платформою, яка "сьогодні дуже успішно використовується, і не тільки щодо Кримського мосту".
"Зараз проведено дуже багато успішних реалізацій. Ми завдали успішного вогневого ураження не одному ворожому кораблю, зокрема й по ракетоносію", — сказав він.
Зазначається, що у жовтні 2022 року дрони "Морський малюк" атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті.
Там були пошкоджені чотири військові кораблі, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". Він був носієм крилатих ракет "Калібр" і вважався флагманом російського флоту після того, як крейсер "Москва" затопили.
У 2023 році цими морськими дронами вдалося вразити ракетоносії "Самум" і "Павел Державин", нафтовий танкер SIG, десантний корабель "Оленегорский горняк", великий військовий буксир "Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".
Нагадаємо, що Служба безпеки України під час того, як планувала підірвати Кримський міст, аналізувала також дані, якими громадяни РФ ділилися у своїх соцмережах. Під час підготовки спецоперації переважна кількість інформації надходила з відкритих джерел.
Крім того, у Джанкої повідомляли про влучання по військовій частині окупантів. Там сталася масштабна пожежа. Водночас окупаційна "влада" заявила, що всі БпЛА над півостровом збили, а втрат немає.
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