В СБУ назвали российские военные корабли, которые удалось поразить морскими дронами
Служба безопасности Украины впервые официально подтвердила поражение немалого количества российских кораблей с помощью своих морских дронов Sea Baby. Там перечислили вражеские корабли, которые получили повреждения.
Об этом говорится в документальном фильме СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бес .
Морские дроны Sea Baby поразили немало военных кораблей РФ
Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Sea Baby — не просто морской дрон, он является многоцелевой платформой, которая "сегодня очень успешно используется, и не только по Крымскому мосту".
"Сейчас проведено очень много успешных реализаций. Мы нанесли успешное огневое поражение не одному вражескому кораблю, в том числе и по ракетоносителю" , — сказал он.
Отмечается, что в октябре 2022 дроны "Морской малыш" атаковали корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте.
Там были повреждены четыре военных корабля , среди которых фрегат "Адмирал Макаров". Он был носителем крылатых ракет "Калибр" и считался флагманом российского флота после того, как крейсера "Москва" затопили.
В 2023 году этими морскими дронами удалось поразить ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", нефтяной танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", крупный военный буксир "Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козы.
Напомним, что Служба безопасности Украины при планировании взорвать Крымский мост анализировала также данные, которыми граждане РФ делились в своих соцсетях. При подготовке спецоперации подавляющее количество информации поступало из открытых источников.
Кроме того, в Джанкое сообщали о попадании по воинской части оккупантов. Там произошел масштабный пожар. В то же время оккупационные "власти" заявили, что все БпЛА над полуостровом сбили, а потерь нет.
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