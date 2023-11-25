В СБУ назвали российские военные корабли, которые удалось поразить морскими дронами

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины впервые официально подтвердила поражение немалого количества российских кораблей с помощью своих морских дронов Sea Baby. Там перечислили вражеские корабли, которые получили повреждения.

Об этом говорится в документальном фильме СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бес .

Читайте также:

Морские дроны Sea Baby поразили немало военных кораблей РФ

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Sea Baby — не просто морской дрон, он является многоцелевой платформой, которая "сегодня очень успешно используется, и не только по Крымскому мосту".

"Сейчас проведено очень много успешных реализаций. Мы нанесли успешное огневое поражение не одному вражескому кораблю, в том числе и по ракетоносителю" , — сказал он.

Отмечается, что в октябре 2022 дроны "Морской малыш" атаковали корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте.

Там были повреждены четыре военных корабля , среди которых фрегат "Адмирал Макаров". Он был носителем крылатых ракет "Калибр" и считался флагманом российского флота после того, как крейсера "Москва" затопили.

Подбит фрегат "Адмирал Макаров". Фото: Радио Свобода

В 2023 году этими морскими дронами удалось поразить ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", нефтяной танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", крупный военный буксир "Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козы.

Подбит ракетоноситель "Павел Державин". Фото: Крымский ветер

Подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". Фото: скриншот с видео

Напомним, что Служба безопасности Украины при планировании взорвать Крымский мост анализировала также данные, которыми граждане РФ делились в своих соцсетях. При подготовке спецоперации подавляющее количество информации поступало из открытых источников.

Кроме того, в Джанкое сообщали о попадании по воинской части оккупантов. Там произошел масштабный пожар. В то же время оккупационные "власти" заявили, что все БпЛА над полуостровом сбили, а потерь нет.