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Кримський міст приречений — голова СБУ Малюк обіцяє окупантам сюрпризи

24 листопада 2023 22:35
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Ілля Рябінін
редактор
Кримський міст приречений — голова СБУ Малюк обіцяє окупантам сюрпризи
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як Служба безпеки України знищувала Кримський міст. В роботі тоді використовувалися надводні морські дрони Sea Baby.

Про це він сказав у документальному фільмі "СБУ: Спецоперації перемоги", повідомляє Телевізійна служба новин

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"Ми зруйнували міф про непереможність Росії. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів, і не лише щодо Кримського мосту", — зазначив Василь Малюк у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги". 

За його словами, росіяни розповідали всьому світу, що їхній міст, на охорону якого витратити 1 млрд доларів, є найзахищенішою спорудою у світі. Але морські дрони СБУ довели протилежне, перерізавши логістичну артерію ЗС РФ. Зараз окупанти змушені доставляти зброю для своїх військ поромами. 

"Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій", — сказав Василь Малюк.

Також очільник силового відомства додав, що створений СБУ Sea Baby — не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Нагадаємо, що раніше загадкове відео з Кримським мостом показали у ГУР. Водночас Василь Малюк доповів президенту України Володимиру Зеленському під час засідання Ставки про успіхи у протидії ворожим операціям і колаборантам. Президент відзначив заслуги силового відомства. 

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