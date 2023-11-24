Кримський міст приречений — голова СБУ Малюк обіцяє окупантам сюрпризи

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: скриншот

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як Служба безпеки України знищувала Кримський міст. В роботі тоді використовувалися надводні морські дрони Sea Baby.

Про це він сказав у документальному фільмі "СБУ: Спецоперації перемоги", повідомляє Телевізійна служба новин.

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"Ми зруйнували міф про непереможність Росії. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів, і не лише щодо Кримського мосту", — зазначив Василь Малюк у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

За його словами, росіяни розповідали всьому світу, що їхній міст, на охорону якого витратити 1 млрд доларів, є найзахищенішою спорудою у світі. Але морські дрони СБУ довели протилежне, перерізавши логістичну артерію ЗС РФ. Зараз окупанти змушені доставляти зброю для своїх військ поромами.

"Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій", — сказав Василь Малюк.

Також очільник силового відомства додав, що створений СБУ Sea Baby — не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Нагадаємо, що раніше загадкове відео з Кримським мостом показали у ГУР. Водночас Василь Малюк доповів президенту України Володимиру Зеленському під час засідання Ставки про успіхи у протидії ворожим операціям і колаборантам. Президент відзначив заслуги силового відомства.