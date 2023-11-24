Крымский мост обречен — глава СБУ Малюк обещает оккупантам сюрпризы

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: скриншот

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как Служба безопасности Украины уничтожала Крымский мост. В работе тогда использовались надводные морские дроны Sea Baby.

Об этом он сказал в документальном фильме "СБУ: Спецоперации победы", сообщает Телевизионная служба новостей.

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"Мы разрушили миф о непобедимости России. Это страна-фейк. Мост обречен. Далее будет много сюрпризов, и не только относительно Крымского моста", — отметил Василий Малюк в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

По его словам, россияне рассказывали всему миру, что их мост, на охрану которого потратили 1 млрд долларов, является самым защищенным сооружением в мире. Но морские дроны СБУ доказали обратное, перерезав логистическую артерию ВС РФ. Сейчас оккупанты вынуждены доставлять оружие для своих войск паромами.

"Мы фактически перевернули философию военно-морских операций", — сказал Василий Малюк.

Также глава силового ведомства добавил, что созданный СБУ Sea Baby — не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.

Напомним, ранее загадочное видео с Крымским мостом показали в ГУР. В то же время Василий Малюк доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время заседания Ставки об успехах в противодействии враждебным операциям и коллаборантам. Президент отметил награды силового ведомства.