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В СБУ розповіли, як відео росіянки з яхти допомогло у підриві Кримського мосту

25 листопада 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В СБУ розповіли, як відео росіянки з яхти допомогло у підриві Кримського мосту
Вигляд Кримського мосту з відео росіянки до підриву. Фото: скриншот з відео 1+1
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Служба безпеки України під час того, як планувала підірвати Кримський міст, аналізувала також дані, якими громадяни РФ ділилися у своїх соцмережах. Під час підготовки спецоперації переважна кількість інформації надходила з відкритих джерел.

Про це йдеться у фільмі 1+1 "Кримський міст на біс. СБУ".

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За словами одного із розвідників, одним із таких джерел стало відео росіянки.

"Під час підготовки до операції більшість інформації, яка отримувалась — була з відкритих джерел. Одним із джерел такої інформації стало відео запису росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті і зняла внутрішні конструкції арки мосту. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження", — наголосив контррозвідник "Єнот".

"Товариш" для СБУ

Своєю чергою контррозвідник "Хром" каже, що кожен громадянин РФ, який має смартфон, є "ліпшим другом" СБУ.

"Кожен росіянин зі смартфоном — це наш ліпший друг, товариш та клієнт. Ми маємо змогу спостерігати за багатьма об’єктами всередині самої Росії, на окупованих територіях. Хай більше знімають, фотографують і викладають", — запевнив військовий. 

Нагадаємо, раніше в ГУР прокоментували нещодавно опубліковане відео з Кримським мостом. Розвідники кажуть: це сигнал всім українцям та кримським татарам, які чекають на повернення законної влади на півострів, без жодних натяків.

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