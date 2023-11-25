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В СБУ рассказали, как видео россиянки с яхты помогло в подрыве Крымского моста

25 ноября 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СБУ рассказали, как видео россиянки с яхты помогло в подрыве Крымского моста
Вид Крымского моста с видео россиянки до взрыва. Фото: скриншот с видео 1+1
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Служба безопасности Украины во время того, как планировала взорвать Крымский мост, анализировала также данные, которыми граждане РФ делились в своих соцсетях. Во время подготовки спецоперации подавляющее количество информации поступало из открытых источников.

Об этом говорится в фильме 1+1 "Кримський міст на біс. СБУ".

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По словам одного из разведчиков, одним из таких источников стало видео россиянки.

"При подготовке к операции большинство получаемой информации было из открытых источников. Одним из источников такой информации стало видео записи россиянки, которая отдыхала в районе Крымского моста на яхте и сняла внутренние конструкции арки моста. Эта информация дала нам понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение", — подчеркнул контрразведчик "Енот".

"Товарищ" для СБУ

В свою очередь контрразведчик "Хром" говорит, что каждый гражданин РФ, имеющий смартфон, является "лучшим другом" СБУ.

"Каждый россиянин со смартфоном — это наш лучший друг, товарищ и клиент. У нас есть возможность наблюдать за многими объектами внутри самой России, на оккупированных территориях. Пусть больше снимают, фотографируют и выкладывают", — заверил военный.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

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