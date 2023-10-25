Окупанти вбили підлітка в Херсонській області

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 25 жовтня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Ворог вбив підлітка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Ввечері окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті", — розповів Прокудін.

За його словами, внаслідок російського обстрілу загинув 13-річний хлопець.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагалися атакувати Хмельницьку атомну електростанцію. Внаслідок обстрілу травми отримали 20 людей. Глава держави розповів, що робитиме влада після атаки РФ.

Також ми писали, що учора, 24 жовтня, росіяни завдали авіаційних ударів по Зміївці та Козацькому Херсонської області. Внаслідок цього постраждали будинок культури, дитячий садок та інші будинки.

Додамо, російська армія перетворила Вугледар Донецької області на суцільні руїни. Так, у мережі показали, який вигляд має місто сьогодні.