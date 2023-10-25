Оккупанты убили подростка в Херсонской области
Сегодня, 25 октября, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг убил подростка.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
"Вечером оккупанты покрыли огнем жилой дом в городе", — рассказал Прокудин.
По его словам, в результате российского обстрела погиб 13-летний парень.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались атаковать Хмельницкую атомную электростанцию. В результате обстрела травмы получили 20 человек. Глава государства рассказал, что будет делать власть после атаки РФ.
Также мы писали, что вчера, 24 октября, россияне нанесли авиационные удары по Змиевке и Казацкому Херсонской области. В результате пострадали дом культуры, детский сад и другие дома.
Добавим, российская армия превратила Угледар Донецкой области в сплошные руины. Так, в сети показали, как выглядит город сегодня.
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