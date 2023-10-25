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Оккупанты убили подростка в Херсонской области

25 октября 2023 20:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты убили подростка в Херсонской области
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 октября, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг убил подростка.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

"Вечером оккупанты покрыли огнем жилой дом в городе", — рассказал Прокудин.

По его словам, в результате российского обстрела погиб 13-летний парень.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались атаковать Хмельницкую атомную электростанцию. В результате обстрела травмы получили 20 человек. Глава государства рассказал, что будет делать власть после атаки РФ.

Также мы писали, что вчера, 24 октября, россияне нанесли авиационные удары по Змиевке и Казацкому Херсонской области. В результате пострадали дом культуры, детский сад и другие дома.

Добавим, российская армия превратила Угледар Донецкой области в сплошные руины. Так, в сети показали, как выглядит город сегодня.

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