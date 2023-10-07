Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти вчиняли насильство над українськими чоловіками, які перебувають під вартою. Йдеться про 15 військовополонених і 12 цивільних осіб.

Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Читайте також:

Насильство над українськими чоловіками

У доповіді йдеться, що українці зазнавали насильства, електрошоку і побиття статевих органів. Російські окупанти змушували їх роздягатися. Загарбники також били чоловіків, які перебувають під вартою. Деяким затриманим погрожували кастрацією та насильством їх або їхніх близьких.

УВКПЛ зафіксувало випадок із військовополоненим чоловіком, який здався російським окупантам в Донецькій області ще у квітні минулого року. Його тримали під вартою в декількох установах на території РФ понад рік. У лютому 2023 року російська влада допитала його та погрожувала вчинити насильство гумовим кийком.

В іншому випадку росіяни затримали чоловіка на блокпосту в 2022 році. Вони тримали його декілька тижнів в ізоляторі тимчасового тримання, де били та ображали. У доповіді йдеться, що один охоронець вчинив насильство над затриманим українцем.

Дві військовополонені жінки та шість цивільних розповіли УВКПЛ, що російські окупанти вчиняли насильство як форму тортур.

У доповіді нагадали, що 25 вересня в Україні двом російським снайперам заочно висунули обвинувачення в серії насильства жінок і неповнолітніх дівчат під час тимчасової окупації Київської області в березні 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення РФ Офіс генпрокурора України зафіксував 235 випадків насильства, пов'язаного з війною.

Загалом від дій російських військовослужбовців постраждали 150 жінок і 85 чоловіків, у тому числі 13 неповнолітніх.

Нагадаємо, російські хакери змінили свої методи та цілі роботи. Наразі замість того, щоб руйнувати нашу систему, вони прагнуть знайти докази своїх воєнних злочинів.

Також ми писали, що комісія ООН з воєнних злочинів заявила, що російські солдати вчиняли акти сексуального насильства щодо жінок віком від 19 до 83 років на окупованих територіях Херсонської області. При цьому родичів жертв часто утримували поряд, змушуючи їх бути свідками цих жахливих подій.