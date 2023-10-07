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Оккупанты совершали насилие над украинскими мужчинами, которые находятся под стражей

7 октября 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты совершали насилие над украинскими мужчинами, которые находятся под стражей
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты совершали насилие над украинскими мужчинами, которые находятся под стражей. Речь идет о 15 военнопленных и 12 гражданских лицах.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Насилие над украинскими мужчинами

В докладе говорится, что украинцы подвергались насилию, электрошоку и избиению половых органов. Российские оккупанты заставляли их раздеваться. Захватчики также избивали мужчин, находящихся под стражей. Некоторым задержанным угрожали кастрацией и насилием их или их близких.

УВКПЧ зафиксировало случай с военнопленным мужчиной, который сдался российским оккупантам в Донецкой области еще в апреле прошлого года. Его держали под стражей в нескольких учреждениях на территории РФ более года. В феврале 2023 года российские власти допросили его и угрожали совершить насилие резиновой дубинкой.

В другом случае россияне задержали мужчину на блокпосте в 2022 году. Они держали его несколько недель в изоляторе временного содержания, где били и оскорбляли. В докладе говорится, что один охранник совершил насилие над задержанным украинцем.

Две военнопленные женщины и шесть гражданских рассказали УВКПЧ, что российские оккупанты совершали насилие как форму пыток.

В докладе напомнили, что 25 сентября в Украине двум российским снайперам заочно предъявили обвинения в серии насилия женщин и несовершеннолетних девочек во время временной оккупации Киевской области в марте 2022 года. С начала полномасштабного вторжения РФ Офис генпрокурора Украины зафиксировал 235 случаев насилия, связанного с войной.

В общей сложности от действий российских военнослужащих пострадали 150 женщин и 85 мужчин, в том числе 13 несовершеннолетних.

Напомним, российские хакеры сменили свои методы и цели работы. Теперь вместо того, чтобы разрушать нашу систему, они стремятся найти доказательства своих военных преступлений.

Также мы писали, что комиссия ООН по военным преступлениям заявила, что российские солдаты совершали акты сексуального насилия в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет на оккупированных территориях Херсонской области. При этом родственников жертв часто удерживали рядом, заставляя их быть свидетелями этих ужасающих событий.

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