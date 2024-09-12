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Окупанти вдарили по машинах Червоного Хреста на Донеччині

12 вересня 2024 15:55
Катерина Османська - Редактор
Обстріли машин Червоного Хреста на Донеччині — є загиблі та поранені
Наслідки удару по машинах Червоного Хреста. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія у четвер, 12 вересня, завдала удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Наразі відомо про двох постраждалих та трьох загиблих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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Обстріли машин Червоного Хреста

За словами Зеленського, сьогодні росіяни вчинили ще один воєнний злочин — вони завдали удару машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста у Донецькій області. 

Станом на зараз відомо про двох поранених — їм надається вся необхідна допомога. На жаль, ще три людини загинули.

"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі", — сказав президент. 

Він наголосив, що світ повинен реагувати жорстко й принципово і всім країнам та міжнародним організація не можна залишатися байдужим.

удар по машинах Червого Хреста
Скриншот допису Зеленського

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