Обстріли машин Червоного Хреста на Донеччині — є загиблі та поранені

Окупанти вдарили по машинах Червоного Хреста на Донеччині
Російська окупаційна армія у четвер, 12 вересня, завдала удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Наразі відомо про двох постраждалих та трьох загиблих.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.
Обстріли машин Червоного Хреста
За словами Зеленського, сьогодні росіяни вчинили ще один воєнний злочин — вони завдали удару машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста у Донецькій області.
Станом на зараз відомо про двох поранених — їм надається вся необхідна допомога. На жаль, ще три людини загинули.
"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі", — сказав президент.
Він наголосив, що світ повинен реагувати жорстко й принципово і всім країнам та міжнародним організація не можна залишатися байдужим.
Читайте Новини.LIVE!