Обстрелы машин Красного Креста в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Последствия удара по машинам Красного Креста. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российская оккупационная армия в четверг, 12 сентября, нанесла удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. Сейчас известно о двух пострадавших и трех погибших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Читайте также:

Обстрелы машин Красного Креста

По словам Зеленского, сегодня россияне совершили еще одно военное преступление — они нанесли удар машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области.

По состоянию на эту минуту известно о двух раненых — им предоставляется вся необходимая помощь. К сожалению, еще три человека погибли.

"В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше", — сказал президент.

Он подчеркнул, что мир должен реагировать жестко и принципиально и всем странам и международным организациям нельзя оставаться равнодушным.