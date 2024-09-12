Контрнаступательные действия россиян в Курской области — реакция Зеленского

Зеленский подтвердил контрнаступательные действия россиян в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области. По его словам, ситуация отвечает украинскому плану.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает РБК-Украина.
Контрнаступательные действия россиян на Курщине
По словам Зеленского, все события в Курской области "идут по нашему, украинскому, плану".
Кроме того, глава государства также прокомментировал ситуацию с Белоруссией.
"Мы наблюдаем за скоплением войск, которое было замечено давно. Мы контролируем этот процесс", — сказал он.
Напомним, ранее о начале наступательных действий войск РФ в Курской области рассказали аналитики ISW. По их данным, бои продолжаются в районе села Снагость.
Российские контратакующие войска действуют подразделениями размером в роту и могут использовать элементы более опытных подразделений для проведения наступательных действий.
Читайте Новини.LIVE!