Контрнаступательные действия россиян в Курской области — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области. По его словам, ситуация отвечает украинскому плану.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает РБК-Украина.

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По словам Зеленского, все события в Курской области "идут по нашему, украинскому, плану".

Кроме того, глава государства также прокомментировал ситуацию с Белоруссией.

"Мы наблюдаем за скоплением войск, которое было замечено давно. Мы контролируем этот процесс", — сказал он.

Напомним, ранее о начале наступательных действий войск РФ в Курской области рассказали аналитики ISW. По их данным, бои продолжаются в районе села Снагость.

Российские контратакующие войска действуют подразделениями размером в роту и могут использовать элементы более опытных подразделений для проведения наступательных действий.