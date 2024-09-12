Курська область — російські війська почали розпочали контратаки на позиції ЗСУ

Російські окупаційні війська. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська окупаційна армія розпочала контратаки на Сили оборони у Курській області. Російські війська, які контратакують, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення наступальних дій.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Контратаки росіян у Курській області

Аналітики зазначили, що розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контратак 11 вересня в Курській області неясні. Поки передчасно робити висновки про контратаки РФ і потрібно стежити за ситуацію.

Водночас в ISW повідомили, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, що російські війська відбили позиції на схід від Журавлів. А опираючись на додаткові матеріали за 10 вересня, стало відомо, що частини російського 51-го повітряно-десантного полку просувалися на північ і північний схід від Снагоста під час механізованого штурму розміром у роту.

Водночас російські військкори стверджували, що армія РФ почала механізовану контратаку з півночі біля Коренево і що російські війська швидко просунулися до Снагоста. А пропагандистські ЗМІ Росії заявляли, що окупанти вже повністю захопили Снагост, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Мапа боїв у Курській області. Фото: ISW

Крім того, аналітики додали, що наявні візуальні дані свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення контратак.

"Росія може мати намір тимчасово розділити український виступ у Курській області перед тим, як розпочати більш організовані та добре оснащені зусилля, щоб витіснити українські війська з російської території", — вважають в ISW.