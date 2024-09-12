Курська область — російські війська почали розпочали контратаки на позиції ЗСУ

Росіяни розпочали наступ у Курській області — в ISW оцінили перспективи окупантів
Російська окупаційна армія розпочала контратаки на Сили оборони у Курській області. Російські війська, які контратакують, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення наступальних дій.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Контратаки росіян у Курській області
Аналітики зазначили, що розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контратак 11 вересня в Курській області неясні. Поки передчасно робити висновки про контратаки РФ і потрібно стежити за ситуацію.
Водночас в ISW повідомили, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, що російські війська відбили позиції на схід від Журавлів. А опираючись на додаткові матеріали за 10 вересня, стало відомо, що частини російського 51-го повітряно-десантного полку просувалися на північ і північний схід від Снагоста під час механізованого штурму розміром у роту.
Водночас російські військкори стверджували, що армія РФ почала механізовану контратаку з півночі біля Коренево і що російські війська швидко просунулися до Снагоста. А пропагандистські ЗМІ Росії заявляли, що окупанти вже повністю захопили Снагост, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.
Крім того, аналітики додали, що наявні візуальні дані свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення контратак.
"Росія може мати намір тимчасово розділити український виступ у Курській області перед тим, як розпочати більш організовані та добре оснащені зусилля, щоб витіснити українські війська з російської території", — вважають в ISW.
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