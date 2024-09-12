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Росіяни розпочали наступ у Курській області — в ISW оцінили перспективи окупантів

12 вересня 2024 09:11
Катерина Османська - Редактор
Курська область — російські війська почали розпочали контратаки на позиції ЗСУ
Російські окупаційні війська. Ілюстративне фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія розпочала контратаки на Сили оборони у Курській області. Російські війська, які контратакують, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення наступальних дій.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

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Аналітики зазначили, що розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контратак 11 вересня в Курській області неясні. Поки передчасно робити висновки про контратаки РФ і потрібно стежити за ситуацію.

Водночас в ISW повідомили, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, що російські війська відбили позиції на схід від Журавлів. А опираючись на додаткові матеріали за 10 вересня, стало відомо, що частини російського 51-го повітряно-десантного полку просувалися на північ і північний схід від Снагоста під час механізованого штурму розміром у роту.

Водночас російські військкори стверджували, що армія РФ почала механізовану контратаку з півночі біля Коренево і що російські війська швидко просунулися до Снагоста. А пропагандистські ЗМІ Росії заявляли, що окупанти вже повністю захопили Снагост, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

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Мапа боїв у Курській області. Фото: ISW

Крім того, аналітики додали, що наявні візуальні дані свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення контратак. 

"Росія може мати намір тимчасово розділити український виступ у Курській області перед тим, як розпочати більш організовані та добре оснащені зусилля, щоб витіснити українські війська з російської території", — вважають в ISW. 

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