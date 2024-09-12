Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Конотопі зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії arrow

У Конотопі зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії

12 вересня 2024 09:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Удар по Конотопу 12 вересня — кількість поранених різко зросла
Росіяни вдарили безпілотниками по Конотопу. Фото: Сумська обласна прокуратура
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Конотопі Сумської області зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару на обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури. Окупанти атакували місто безпілотниками.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури у четвер, 12 вересня.

Читайте також:

Кількість постраждалих у Конотопі зросла

За даними правоохоронців, через масовану атаку безпілотників постраждало 14 осіб. Раніше повідомлялося про 13 поранених.

"В ніч на 12 вересня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував місто безпілотниками типу "Шахед", — йдеться у повідомленні.

null
Пошкоджений унаслідок російської атаки будинок. Фото: Сумська обласна прокуратура

Зазначається, що пошкоджено сім багатоквартирних будинків, один приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, три автомобілі, гаражний кооператив, магазин та банківська установа.

"Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — додали у прокуратурі.

null
Наслідки російського удару по Конотопу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Також важливі новини дня по темі:

війна безпілотники Сумська область обстріли дрон Шахід-136 дрони війна в Україні безпілотник поранення Шахед

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:33 Зарплата до 30 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій для вчителів

09:28 Покровськ вже не в пріоритеті — воєнний експерт назвав напрямки, де окупанти шукають слабкі місця

09:18 Мовний скандал — одесити поскаржилися у поліцію на військових, які слухали російську музику

09:11 Росіяни розпочали наступ у Курській області — в ISW оцінили перспективи окупантів

09:08 У Конотопі зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:07 Росіяни намагалися атакувати "Шахедами" Хмельниччину — в ОВА назвала кількість збитих БпЛА

09:05 Долар, євро та злотий зростають — курс валют на сьогодні

08:59 Напад на митрополита Климента — як коментують інцидент у ПЦУ

08:47 Союзники Трампа вважають його участь у дебатах провалом та пророкують програш на виборах

08:39 Українці платитимуть на 25-100% менше за "комуналку" — які пільги доступні у вересні

09:33 Зарплата до 30 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій для вчителів

09:28 Покровськ вже не в пріоритеті — воєнний експерт назвав напрямки, де окупанти шукають слабкі місця

09:18 Мовний скандал — одесити поскаржилися у поліцію на військових, які слухали російську музику

09:11 Росіяни розпочали наступ у Курській області — в ISW оцінили перспективи окупантів

09:08 У Конотопі зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:07 Росіяни намагалися атакувати "Шахедами" Хмельниччину — в ОВА назвала кількість збитих БпЛА

09:05 Долар, євро та злотий зростають — курс валют на сьогодні

08:59 Напад на митрополита Климента — як коментують інцидент у ПЦУ

08:47 Союзники Трампа вважають його участь у дебатах провалом та пророкують програш на виборах

08:39 Українці платитимуть на 25-100% менше за "комуналку" — які пільги доступні у вересні

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно