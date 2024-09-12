Удар по Конотопу 12 вересня — кількість поранених різко зросла

Росіяни вдарили безпілотниками по Конотопу. Фото: Сумська обласна прокуратура

У Конотопі Сумської області зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару на обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури. Окупанти атакували місто безпілотниками.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури у четвер, 12 вересня.

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За даними правоохоронців, через масовану атаку безпілотників постраждало 14 осіб. Раніше повідомлялося про 13 поранених.

"В ніч на 12 вересня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував місто безпілотниками типу "Шахед", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений унаслідок російської атаки будинок. Фото: Сумська обласна прокуратура

Зазначається, що пошкоджено сім багатоквартирних будинків, один приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, три автомобілі, гаражний кооператив, магазин та банківська установа.

"Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — додали у прокуратурі.