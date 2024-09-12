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В Конотопе возросло количество раненых в результате атаки России

12 сентября 2024 09:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Удар по Конотопу 12 сентября — количество раненых резко возросло
Россияне ударили беспилотниками по Конотопу. Фото: Сумская областная прокуратура
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Конотопе Сумской области возросло количество пострадавших в результате российского удара по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Оккупанты атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры в четверг, 12 сентября.

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По данным правоохранителей, из-за массированной атаки беспилотников пострадали 14 человек. Ранее сообщалось о 13 раненых.

"В ночь на 12 сентября, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг атаковал город беспилотниками типа "Шахед", — говорится в сообщении.

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Дом, поврежденный в результате российской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Отмечается, что повреждены семь многоквартирных домов, один частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, три автомобиля, гаражный кооператив, магазин и банковское учреждение.

"Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — добавили в прокуратуре.

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Последствия российского удара по Конотопу. Фото: Сумская областная прокуратура

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