Удар по Конотопу 12 вересня — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування

Російська атака на Конотоп — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування
У ніч на 12 вересня росіяни вдарили по місту Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано значні руйнування та проблеми з електропостачанням.
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін у Facebook.
Наслідки удару
За словами мера, ситуація з електропостачанням в Конотопі критичнна. Також є проблема з водопостачанням.
"Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики в цю мить роблять все можливе, щоби дати світло в лікарню і на водоканал", — йдеться у повідомленні.
Семеніхін наголосив, що наразі важко прогнозувати, коли містянам повернуть світло.
"Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно — ніхто не візьметься зпрогнозувати", — зазначив він.
Посадовець додав, що у місті пошкоджено велику кількість навчальних закладів та лікарні, переважно вибиті вікна та двері.
Міський очільник відзначив, що під час обстрілу було знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста.
Також за даними місцевої влади, продовжують надходити звернення від постраждалих.
"Всі хірурги міста знаходяться на роботі. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані, в комі", — підсумував Семеніхін.
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