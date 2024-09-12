Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російська атака на Конотоп — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування arrow

Російська атака на Конотоп — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування

12 вересня 2024 07:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Удар по Конотопу 12 вересня — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування
Пошкоджена трамвайна колія у Конотопі. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на 12 вересня росіяни вдарили по місту Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано значні руйнування та проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін у Facebook.

Читайте також:

Наслідки удару

За словами мера, ситуація з електропостачанням в Конотопі критичнна. Також є проблема з водопостачанням.

"Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики в цю мить роблять все можливе, щоби дати світло в лікарню і на водоканал", — йдеться у повідомленні.

Семеніхін наголосив, що наразі важко прогнозувати, коли містянам повернуть світло.

"Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б  погодинно — ніхто не візьметься зпрогнозувати", — зазначив він.

Посадовець додав, що у місті пошкоджено велику кількість навчальних закладів та лікарні, переважно вибиті вікна та двері. 

Міський очільник відзначив, що під час обстрілу було знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста.

Також за даними місцевої влади, продовжують надходити звернення від постраждалих.

"Всі хірурги міста знаходяться на роботі. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані, в комі", — підсумував Семеніхін.

null
Повідомлення Семеніхіна у Facebook

Також важливі новини дня по темі:

війна Сумська область обстріли електропостачання війна в Україні світло ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Штрафи з ухилянтів — в який термін треба заплатити, щоб не залишитись без житла

07:28 Російська атака на Конотоп — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування

07:01 Українка збирається притягнути ПриватБанк до відповідальності — що трапилось

Ексклюзив

06:48 Ветеран війни пояснив, чому на фронті потрібні не всі чоловіки

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує брухт у вересні

06:30 Відстрочка для догляду за батьками — коли вимоги ТЦК є некоректними

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у вересні

06:10 Якщо зарплата 15 тис. грн — українцям розповіли, якої чекати пенсії

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

07:30 Штрафи з ухилянтів — в який термін треба заплатити, щоб не залишитись без житла

07:28 Російська атака на Конотоп — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування

07:01 Українка збирається притягнути ПриватБанк до відповідальності — що трапилось

Ексклюзив

06:48 Ветеран війни пояснив, чому на фронті потрібні не всі чоловіки

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує брухт у вересні

06:30 Відстрочка для догляду за батьками — коли вимоги ТЦК є некоректними

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у вересні

06:10 Якщо зарплата 15 тис. грн — українцям розповіли, якої чекати пенсії

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву