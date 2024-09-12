Удар по Конотопу 12 вересня — у місті критична ситуація зі світлом та масштабні руйнування

Пошкоджена трамвайна колія у Конотопі. Фото: скриншот

У ніч на 12 вересня росіяни вдарили по місту Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано значні руйнування та проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін у Facebook.

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За словами мера, ситуація з електропостачанням в Конотопі критичнна. Також є проблема з водопостачанням.

"Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики в цю мить роблять все можливе, щоби дати світло в лікарню і на водоканал", — йдеться у повідомленні.

Семеніхін наголосив, що наразі важко прогнозувати, коли містянам повернуть світло.

"Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно — ніхто не візьметься зпрогнозувати", — зазначив він.

Посадовець додав, що у місті пошкоджено велику кількість навчальних закладів та лікарні, переважно вибиті вікна та двері.

Міський очільник відзначив, що під час обстрілу було знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста.

Також за даними місцевої влади, продовжують надходити звернення від постраждалих.

"Всі хірурги міста знаходяться на роботі. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані, в комі", — підсумував Семеніхін.