Унаслідок обстрілу Конотопу в лікарні опинилися двоє людей, одна у критичному стані

Пожежа після обстрілу Конотопа. Скриншот фото УНІАН

У ніч проти четверга, 12 вересня, росіяни завдали удару по місту Конотоп у Сумській області. Двох людей, які зазнали поранень унаслідок цієї атаки госпіталізували: один із них у критичному стані, перебуває в комі.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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Скриншот повідомлення Артема Семеніхіна

Що відомо про наслідки обстрілу Конотопа вночі 12 вересня

Точна кількість поранених наразі невідома. Усі служби працюють. Водопостачання вдалося тимчасово відновити.

"Прошу всіх робити запаси води! Зранку водопостачання буде зупинено на деяких час. Також організовано вивезення людей чиї помешкання постраждали, в місця для тимчасового перебування", — зазначив Семеніхін.