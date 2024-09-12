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Ворог ударив по житловій забудові Конотопа — у місті зникло світло, імовірно, є поранені

12 вересня 2024 01:00
Чекарьова Марія - редактор
Нічний обстріл Конотопа Сумської області 12 вересня
Пожежа в Конотопі після обістрілу. Скриншот фото УНІАН
Чекарьова Марія - редактор

У ніч проти четверга, 12 вересня, російські окупанти завдали удару по інфраструктурі та житловій забудові Конотопа Сумської області. У місті зникло світло. За попередньою інформацією, є пораненені. 

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін

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У ніч проти 12 вересня Сумська область зазнала атаки ударних БпЛА. За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 23:51 11 вересня "Шахеди" в Сумський області тримали курс на Суми.

"Ворог завдав удару, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюся, що ми змогли вивести всіх мешканців із будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб загасити пожежі", — зазначив Семеніхін.

Також він додав, що в місті працюють штаб із ліквідації наслідків російської атаки та "Пункти незламності", де можна зарядити гаджети.

"Люди, які втратили домівки, житлом будуть сьогодні забезпечені — вони матимуть, де ночувати. Питання водопостачання зараз вирішується. Вже запущені генератори", — зауважив мер.

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