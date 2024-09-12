Ночной обстрел Конотопа Сумской области 12 сентября

Пожар в Конотопе после обстрела. Скриншот фото УНІАН

В ночь на четверг, 12 сентября, российские оккупанты нанесли удар по инфраструктуре и жилой застройке Конотопа Сумской области. В городе исчез свет. По предварительной информации, есть раненые.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Читайте также:

Что известно об обстреле Конотопа ночью 12 сентября

В ночь на 12 сентября Сумская область подверглась атаке ударных БпЛА. По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 23:51 11 сентября "Шахеды" в Сумской области держали курс на Сумы.

"Враг нанес удар, в частности, по центру города, по жилой застройке. Надеюсь, что мы смогли вывести всех жильцов из дома. Сейчас запускаем резервные источники питания для того, чтобы обеспечить сеть водой, потому что не хватает воды для того, чтобы потушить пожары" , – отметил Семенихин.

Также он добавил, что в городе работают штаб по ликвидации последствий российской атаки и "Пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты.

"Люди, потерявшие дома, жильем будут сегодня обеспечены — у них будет где ночевать. Вопрос водоснабжения сейчас решается. Уже запущены генераторы", — отметил мэр.