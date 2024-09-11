Россия ударила баллистикой по месту сбора бойцов Сил обороны — что известно

Построение украинских военных. Иллюстративное фото: Николай Юрах

Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по месту сбора бойцов Сил обороны около села Бездрик Сумской области. Видео удара распространили российские пропагандисты.

Об этом сообщили аналитики проекта Deep State в среду, 11 сентября.

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Что известно о трагедии

Специалисты отмечают, что российские пропагандисты распространили видео удара по месту построения бойцов Сил обороны на открытой местности еще 4 сентября. Подтвердить его достоверность удалось только сейчас.

"Только сейчас нам стало известно о деталях данной трагедии. Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться", — говорится в сообщении.

В Deep State добавили, что поселок, где проводились сборы, находится в 33 километрах от границы, поэтому не является безопасным местом для подобных мероприятий.

"Вниманию всем военнослужащим, в том числе прибывшим из учебных центров, подобные мероприятия не должны происходить", — подчеркнули аналитики.