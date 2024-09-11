ВСУ уничтожают войска РФ в Курской области из российского РСЗО Град

ВСУ стреляют из российского РСЗО "Град". Фото: скриншот

Операция Сил обороны Украины в Курской области становится еще интереснее. В частности, наши военные уничтожают врага из их же РСЗО "Град", который был захвачен еще в 2022 году в Николаевской области.

Соответствующий ролик в Telegram опубликовали десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

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Стало известно, что артиллеристы-реактивщики 80-й Галицкой бригады заехали в Курскую область на российской реактивной системе залпового огня "Град" в первые дни операции ВСУ. Они наносят огневое поражение россиянам на их же территории с их же техники, чтобы облегчить продвижение украинским штурмовикам.

"Мы затрофеили российский "Град" в Николаевской области еще в 2022 году, теперь приехали на Курщину и работаем им здесь", — отметили десантники 80-й бригады ДШВ.

Военный Ярослав отметил, что в лесу не часто можно наблюдать, где находится противник. И применение реактивной артиллерии в этом случае было эффективным, поскольку наши воины накрывали квадрат, где находится противник.

Наводчик РСЗО "Град" по имени Евгений добавил, что технику применяют для ударов по скоплению вражеской техники и живой силы. Чаще это колонны, а также посадки, где находится техника.

Кроме того, бойцы признаются, что снарядов, как и целей, у них достаточно, поэтому работы хватает и "Грады" всегда готовы поддержать огнем.