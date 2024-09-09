Путін наказав до 1 жовтня очистити Курську область

Путін дав наказ своїй армії вибити ЗСУ з Курської області — у ЗМІ назвали дату
Російський президент Володимир Путін дав наказ військовим вибити українську армію з Курської області до 1 жовтня. Диктатору необхідний цей успіх, щоб втримати свій рейтинг.
Про це повідомляє видання iRozhlas з посиланням на свої джерела у Кремлі у понеділок, 9 вересня.
Путін наказав вибити ЗСУ з Курської області
Наразі відомо, що наступ ЗСУ в Курській області завдав клопотів диктатору Путіну. Курська операція Сил оборони України завдала шкоди репутації російського диктатора.
Така вилилася у збільшення негативних і критичних коментарів росіян у соцмережах. Також упав рейтинг Путіна.
Опитування незалежного російського агентства "Левада", проведене з 22 по 28 серпня, показало, що довіра росіян до свого президента впала на три відсоткові пункти порівняно з липнем. Тепер цей показник становить лише 45%.
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