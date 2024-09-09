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Путін дав наказ своїй армії вибити ЗСУ з Курської області — у ЗМІ назвали дату

9 вересня 2024 18:43
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Путін наказав до 1 жовтня очистити Курську область
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російський президент Володимир Путін дав наказ військовим вибити українську армію з Курської області до 1 жовтня. Диктатору необхідний цей успіх, щоб втримати свій рейтинг.

Про це повідомляє видання iRozhlas з посиланням на свої джерела у Кремлі у понеділок, 9 вересня.

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Наразі відомо, що наступ ЗСУ в Курській області завдав клопотів диктатору Путіну. Курська операція Сил оборони України завдала шкоди репутації російського диктатора.

Така вилилася у збільшення негативних і критичних коментарів росіян у соцмережах. Також упав рейтинг Путіна.

Опитування незалежного російського агентства "Левада", проведене з 22 по 28 серпня, показало, що довіра росіян до свого президента впала на три відсоткові пункти порівняно з липнем. Тепер цей показник становить лише 45%.

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