Путин приказал до 1 октября очистить Курскую область

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский президент Владимир Путин наказал военным выбить украинскую армию из Курской области до 1 октября. Диктатору необходим этот успех, чтобы удержать свой рейтинг.

Об этом сообщает издание iRozhlas со ссылкой на свои источники в Кремле в понедельник, 9 сентября.

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Пока известно, что наступление ВСУ в Курской области доставило хлопот диктатору Путину. Курская операция Сил обороны Украины нанесла ущерб репутации российского диктатора.

Такая вылилась в увеличение отрицательных и критических комментариев россиян в соцсетях. Также упал рейтинг Путина.

Опрос независимого российского агентства "Левада", проведенный с 22 по 28 августа, показал, что доверие россиян к своему президенту упало на три процентных пункта по сравнению с июлем. Теперь этот показатель составляет всего 45%.