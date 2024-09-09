Путин приказал до 1 октября очистить Курскую область

Путин дал приказ своей армии выбить ВСУ из Курской области — в СМИ назвали дату
Российский президент Владимир Путин наказал военным выбить украинскую армию из Курской области до 1 октября. Диктатору необходим этот успех, чтобы удержать свой рейтинг.
Об этом сообщает издание iRozhlas со ссылкой на свои источники в Кремле в понедельник, 9 сентября.
Путин приказал выбить ВСУ из Курской области
Пока известно, что наступление ВСУ в Курской области доставило хлопот диктатору Путину. Курская операция Сил обороны Украины нанесла ущерб репутации российского диктатора.
Такая вылилась в увеличение отрицательных и критических комментариев россиян в соцсетях. Также упал рейтинг Путина.
Опрос независимого российского агентства "Левада", проведенный с 22 по 28 августа, показал, что доверие россиян к своему президенту упало на три процентных пункта по сравнению с июлем. Теперь этот показатель составляет всего 45%.
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