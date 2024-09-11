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ЗСУ затрофеїли російський РСЗВ "Град" і знищують ним сили ворога в Курській області

11 вересня 2024 00:22
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
ЗСУ знищують війська РФ в Курській області з російського РСЗВ Град
ЗСУ стріляють з російського РСЗВ "Град". Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Операція Сил оборони України в Курській області стає ще цікавіше. Зокрема, наші військові знищують ворога з їхньої ж РСЗВ "Град", який захопили ще у 2022 році в Миколаївській області.

Відповідний ролик в Telegram опублікували десантно-штурмові війська Збройних сил України.

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Стало відомо, що артилеристи-реактивники 80-ї Галицької бригади заїхали у Курську область на російський реактивній системі залпового вогню "Град" в перші дні операції ЗСУ. Вони завдають вогневе ураження по росіянам на їх же території та їхньою ж технікою, щоб полегшити просування українським штурмовикам.

"Ми затрофеїли російський "Град" у Миколаївській області ще в 2022 році, тепер приїхали на Курщину і працюємо ним тут", — зазначили десантники 80-ї бригади ДШВ.

Військовий Ярослав зазначив, що у лісі не часто можна спостерігати, де знаходиться противник. І застосування реактивної артилерії в цьому випадку було ефективним, оскільки наші воїни накривали квадрат, де знаходиться противник.

Навідник РСЗВ "Град" по імені Євген додав, що техніку застосовують для ударів по скупченню ворожої техніки та живої сили. Найчастіше це колони, а також посадки, де знаходиться техніка.

Крім того, бійці зізнаються, що снарядів, як і цілей, в них вдосталь, тож роботи вистачає і "Гради" завжди на готові підтримати вогнем.

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ЗСУ війна в Україні Курська область РСЗВ "Град"

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