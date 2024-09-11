Росія вдарила балістикою по місцю збору бійців Сил оборони — що відомо

Шикування українських військових. Ілюстративне фото: Микола Юрах

Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по місцю збору бійців Сил оборони біля села Бездрик Сумської області. Відео удару поширили російські пропагандисти.

Про це повідомили аналітики проєкту Deep State у середу, 11 вересня.

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Що відомо про трагедію

Фахівці зазначають, що російські пропагандисти поширили відео удару по місцю шикування бійців Сил оборони на відкритій місцевості ще 4 вересня. Підтвердити його достовірність вдалося лише зараз.

"Тільки зараз нам стало відомо про деталі даної трагедії. Озвучувати підрозділ та кількість втрат ми не будемо, але подібне не повинно повторюватися", — йдеться у повідомленні.

У Deep State додали, що селище, де проводились збори, розташовано за 33 кілометри від кордону і це не є безпечним місцем для подібних заходів.

"До уваги всім військовослужбовцям, у тому числі тим, що прибули з навчальних центрів, подібні збори не повинні відбуватися", — наголосили аналітики.