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Окупанти вночі випустили по Україні дрони та ракети — скільки ворожих цілей знищила ППО

11 вересня 2024 08:46
Катерина Османська - Редактор
Нічна атака на Україну 11 вересня — сили ППО знищили 20 російських дронів
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія у ніч проти 11 вересня знову атакувала Україну різним типом озброєння. Протиповітряній обороні вдалося знищити 20 ворожих "шахедів". 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що загалом цієї ночі Повітряні сили виявили та здійснили супровід 34 повітряних цілей ворога, серед них:

  • одна балістична ракета "Іскандер-М", яку росіяни випустили з Краснодарського краю;
  • дві зенітні керовані ракети С-300 випущені з окупованої Донеччини;
  • шість протирадіолокаційних ракет Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний;
  • 25 ударнх БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим). 

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, ще п'ять ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила)", — сказали в ПС. 

Також відомо, що вночі 11 вересня протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

обстріли України вночі 11 вересня
Робота ППО вночі 11 вересня. Фото: t.me/kpszsu

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