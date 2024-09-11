Нічна повітряна тривога 11 вересня — яка загроза на Київщині та низці інших областей

У Київській області оголосили повітряну тривогу — яка небезпека
11 вересня 2024 02:11
Повітряна тривога
Повітряну тривогу зараз, уночі в середу, 11 вересня, оголосили в сімох областях України, зокрема на Київщині. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Київська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.
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